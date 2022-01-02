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Газпром ожидает абсолютно рекордные дивиденды за 2021 год

Газпром ожидает абсолютно рекордные дивиденды за 2021 год - Миллер.

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РоссияМиллер, Алексей Борисович
"Газпром" по итогам 2021 года ожидает максимальный за всю историю финансовый результат
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