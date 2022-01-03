Путин поручил ввести в КоАП приостановку деятельности за нарушения при дегазации шахт

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился ввести в РФ практику административной приостановки деятельности за нарушения по проведению дегазации шахт. Об этом в понедельник сообщается на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) изменений, предусматривающих: <…> применение административного наказания в виде административного приостановления деятельности за невыполнение требований к проведению дегазации при добыче угля (горючих сланцев)", - говорится в одном из пунктов перечня поручений главы государства по итогам прошедшего в декабре 2021 года совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

Поручение адресовано правительству совместно с Госдумой, срок исполнения установлен до 1 января 2023 года.

Поправки в КоАП должны предусматривать также усиление ответственности работодателей за нарушения в сфере охраны труда работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями, в том числе под землей.

Кроме того, поставлена задача конкретизировать составы административных правонарушений, связанных, в частности, с несоблюдением требований промышленной безопасности при проведении горных работ и требований по рациональному использованию и охране недр, а также усилить меры ответственности и создать условия для немедленного пресечения выявленных нарушений.

Дополнительные нормы

В КоАП должна быть также прописана дисквалификация чиновников профильных органов "за невыдачу или несвоевременную выдачу предписания об устранении выявленных нарушений" или за непроведение проверки исполнения ранее выданного предписания.

Путин поручил также при подготовке ко второму чтению законопроекта о поправках в закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов рассмотреть предложения Генпрокуратуры о создании условий для "профилактики и предотвращения нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности".

Путин поручил до 1 февраля исключить из условно-постоянной части зарплаты шахтеров выплаты, зависящие от выработки.

"Обеспечить при участии представителей профсоюзных организаций и представителей работодателей угольной промышленности корректировку действующего федерального отраслевого соглашения по угольной промышленности, предусмотрев исключение из структуры условно-постоянной части заработной платы шахтеров выплат, прямо или косвенно зависящих от выработки (количества добытого угля), в том числе оплаты по сдельным расценкам", - говорится в поручении. При этом предлагается сохранить долю условно-постоянной части в структуре заработной платы шахтеров не менее 70%, а также обеспечить закрепление данного подхода в последующих отраслевых соглашениях по угольной промышленности.

Ранее Путин говорил о необходимости убрать зависимость оплаты труда шахтеров от объема добытого угля. Такое требование он озвучил после трагедии на шахте Листвяжная, которая унесла жизни 51 человека. Кроме того, Путин поручил обеспечить создание финансовых механизмов, гарантирующих выполнение пользователями недр работ по ликвидации, консервации горных выработок, буровых скважин.

Путин поручил рассмотреть введение запрета на выдачу новых лицензий на месторождения угля, предполагающие добычу шахтным способом.

"Принять при необходимости меры, предусматривающие введение запрета на предоставление в пользование участков недр нераспределенного фонда недр, содержащих месторождения угля и предполагающих разработку шахтным способом", - говорится в документе.

При этом в перечне указывается, что эта мера может быть принята по результатам обсуждения с профессиональными союзами и иными заинтересованными организациями. Срок исполнения поручения - до 1 мая 2022 года. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Путин поручил рассмотреть возможность последовательного вывода из эксплуатации угольных шахт с высоким риском аварийности.

"Принять при необходимости (по результатам обсуждения с профессиональными союзами и иными заинтересованными организациями) меры, предусматривающие последовательный вывод из эксплуатации угольных шахт с высоким риском аварийности (с учетом анализа последствий такого вывода для экономики и социальной сферы)", - говорится в документе.

Срок исполнения поручения - до 1 мая 2022 года. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Путин поручил рассмотреть вопрос об увеличении за счет владельцев опасных производств размера компенсаций пострадавшим при ЧП на таких объектах.

"Правительству Российской Федерации при участии Генеральной прокуратуры Российской Федерации рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения за счет эксплуатирующей организации или иного владельца опасного производственного объекта размера компенсационных выплат в случае причинения вреда жизни или здоровью граждан в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте", - говорится сообщении.

Срок исполнения установлен до 1 января 2023 года.

Путин поручил до 1 марта довести зарплату инспекторов Ростехнадзора, курирующих шахты, до уровня не ниже среднего размера оплаты труда руководства.