Постпредство РФ в Вене поздравило ОПЕК с избранием представителя Кувейта новым генсеком

ВЕНА, 3 января. /ТАСС/. Постоянное представительство России при международных организациях в Вене поздравило Организацию стран - экспортеров нефти с решением назначить генеральным секретарем ОПЕК представителя Кувейта Хайсама аль-Гайса с августа 2022 года.

Согласно сообщению постпредства РФ в Twitter, представитель Кувейта станет генеральным секретарем ОПЕК с 1 августа. "Решение было вынесено сегодня в ходе виртуального спецзаседания конференции ОПЕК. Поздравляем коллег и уверены в продолжении плодотворного сотрудничества в важном многостороннем формате", - говорится в сообщении российского постпредства.

3 января министры стран Организации стран - экспортеров нефти во время специальной видеоконференции назначили Хайсама аль-Гайса из Кувейта на пост генерального секретаря ОПЕК с августа 2022 года. Он сменит на этой должности Мухаммеда Баркиндо.