Глава Uniper назвал остановку "Северного потока - 2" риском для газоснабжения в Европе

БЕРЛИН, 4 января. /ТАСС/. "Северный поток - 2" важен для Европы, а гипотетическая остановка проекта имела бы риски в области энергоснабжения. Об этом заявил в опубликованном во вторник интервью газете Rheinische Post глава энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах.

"Nord Stream 2 - важный проект", - сказал он. "Остановка стала бы экономическим риском для нас и риском для газоснабжения в Европе. Это должны знать те, кто несет политическую ответственность", - добавил Маубах.

"Германия 90% от своей потребности в газе покрывает за счет импорта, половину от этого - из России", - напомнил глава компании.

О ситуации вокруг "Северного потока - 2"

Для запуска газопровода Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября прошлого года Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки".

Процесс приостановлен до тех пор, пока передача основных активов и человеческих ресурсов дочерней компании не будет завершена и Федеральное сетевое агентство сможет проверить новые документы. Оно не может запретить прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

29 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. "Северный поток - 2", по его словам, готов к работе. Путин подчеркнул, что "как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, в Европу сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа". Глава российского государства высказал уверенность в том, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.