Глава Uniper допустил сертификацию "Северного потока - 2" в ФРГ к середине года

БЕРЛИН, 4 января. /ТАСС/. Сертификация "Северного потока - 2" в Германии идет в соответствии с необходимыми процедурами и может быть завершена к середине года. Об этом заявил в опубликованном во вторник интервью газете Rheinische Post глава энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах.

"Я не вижу какого-то политического влияния, Федеральное сетевое агентство осуществляет проверку так, как и предусмотрено. К середине 2022 года это может произойти", - отметил он.

Ранее аналогичные сроки озвучивал глава германского регулятора Йохен Хоман - он не ожидает окончательного решения по сертификации в первой половине года.

"Но, конечно, есть политические риски", - продолжал глава Uniper, имея в виду ситуацию вокруг Украины. По его словам, если данный конфликт обострится, то "трубопровод может стать объектом санкций США".

О ситуации вокруг "Северного потока - 2"

Для запуска газопровода Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки".

Процесс приостановлен до тех пор, пока передача основных активов и человеческих ресурсов дочерней компании не будет завершена и Федеральное сетевое агентство сможет проверить новые документы. Федеральное сетевое агентство не может запретить прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

29 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. "Северный поток - 2", по его словам, готов к работе. Путин подчеркнул, что "как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, в Европу сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа". Глава российского государства высказал уверенность в том, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.