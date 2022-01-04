Боррель не будет обсуждать в ходе визита в Киев "Северный поток - 2"

БРЮССЕЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не будет обсуждать в ходе визита в Киев 4-6 января "Северный поток - 2".

"Вопрос о "Северном потоке - 2" теперь находится в руках германского регулятора", - сказал Боррель в опубликованном во вторник интервью Польскому агентству печати, отвечая на вопрос о том, намерен ли он затрагивать на переговорах в Киеве "Северный поток - 2".

Боррель также заявил, что его визит в Киев, в ходе которого он во вторник намерен вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой посетить зону конфликта в Донбассе, "должен подчеркнуть сильную поддержку Европейского союза суверенитету и территориальной целостности Украины".

"ЕС предоставил Украине с 2014 года беспрецедентный объем помощи в €17 млрд, - отметил Боррель. - ЕС готов продолжать оказывать другие виды финансовой поддержки, такие как, например, уже утвержденный пакет помощи в €31 млн на укрепление вооруженных сил, в частности их возможностей кибернетической обороны".

В интервью он также повторил все основные тезисы, которые озвучиваются во всех заявлениях ЕС по ситуации Украине на протяжении последних двух месяцев. Он предупредил, что ЕС готов ввести жесткие санкции против РФ в случае ее якобы возможной военной агрессии против Украины. Он подчеркнул, что ситуация на Украине "не должна обсуждаться без участия Киева".

Он также напомнил о важности соглашения об ассоциации, которое уже принесло "значительные бонусы народам Украины и ЕС", а также о необходимости продолжения реформ на Украине.

О ситуации вокруг "Северного потока - 2"

Для запуска газопровода компании Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки".

Процесс приостановлен до тех пор, пока передача основных активов и человеческих ресурсов дочерней компании не будет завершена и Федеральное сетевое агентство сможет проверить новые документы. Федеральное сетевое агентство не может запретить прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

29 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. "Северный поток - 2", по его словам, готов к работе. Путин подчеркнул, что "как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, в Европу сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа". Глава российского государства выразил уверенность в том, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.