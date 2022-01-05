Источник: "Аэрофлот" не отменяет рейсы в Казахстан

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" не отменяет рейсы в Казахстан, а аэропорты Нур-Султана и Алма-Аты работают по расписанию. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационной отрасли.

"Аэрофлот ничего не отменял. Аэропорты Астана и Алма-Алта работают штатно", - сказал он.

"Аэрофлот" ежедневно выполняет по одному рейсу в Нур-Султан (Астана) и Алма-Ату из Москвы в день.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области (юго-запад страны), где жители митинговали против высоких цен на топливо. Через два дня беспорядки вспыхнули в Алма-Ате (юго-восток), где для разгона толпы полиция применила светошумовые гранаты, а также в других городах, в частности в Атырау, Актобе (запад), Уральске (северо-запад), Таразе, Шымкенте и Кызылорде (юг), Караганде (северо-восток) и в Нур-Султане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели режим ЧП в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в Алма-Ате. 5 января глава государства отправил в отставку правительство. Его члены продолжают исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабмина.