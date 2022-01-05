"Молдовагаз" прогнозирует дальнейшее подорожание импортируемого из России газа

"Цена точно вырастет, но, насколько [именно вырастет], мы сможем сказать после 10 января. Возможно, на следующей неделе правительство выступит с официальным заявлением по этому поводу", - сказал Чебан в интервью порталу Unimedia в среду после обсуждения этого вопроса в правительстве.

"Мы не будем комментировать, так как это было бы неправильно, правительство и министерство инфраструктуры и регионального развития обо всем объявят", - отметил руководитель "Молдовагаза".

В октябре прошлого года "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа на пять лет. Формула расчета его стоимости для Молдавии учитывает соотношение рыночных цен на газ и нефть. По итогам переговоров сообщалось, что новая цена на газ для республики в ноябре составит $450 за 1 тыс. куб. м и будет изменяться в зависимости от ситуации на рынке. В 2020 году Молдавия импортировала газ в среднем по $148.

Важным пунктом договоренностей была оплата Молдавией в срок текущих платежей за газ. В ноябре прошлого года республика просрочила платеж и получила предупреждение о возможном прекращении поставок. После этого представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.