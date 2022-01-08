"Зеленые" не намерены вмешиваться в сертификацию оператора Nord Stream 2

БЕРЛИН, 8 января. /ТАСС/. Претендент на пост главы германской партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур заявил, что зависимость ФРГ от российского газа является проблемой, однако без газа из РФ стране не удастся покрыть потребности в энергоресурсах.

"Мы не сможем покрыть без газа из России наши сегодняшние потребности, это правда. Энергетическое партнерство с Россией продолжается со времен Советского Союза, с 1971 года, оно всегда вправду было стабильным, пока с недавнего времени поставки газа не стали задерживаться и политизироваться. Это настоящая проблема", - утверждает Нурипур в опубликованном в субботу интервью журналу Der Spiegel.

Политик считает, что "зависимость от российского газа является проблемой, которую усилили предыдущие правительства [ФРГ], в частности трубопроводом "Северный поток - 2". В то же время он заявил, что "проекту очень сложно воспрепятствовать". "Мы всегда считали трубопровод ошибкой, но мы не можем политически вмешиваться в процедуру разрешения и нарушить законодательство", - сказал претендент на пост главы "зеленых". Он отметил, что "зеленые" не могут нести ответственность за "принятые в прошлом ошибочные решения других". "Мы не правили 16 лет. Мы не можем исправить все, что ранее пошло не так, но кое-что - можем", - считает он.

О ситуации вокруг "Северного потока - 2"

Для запуска газопровода Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки".

Процесс приостановлен до тех пор, пока передача основных активов и человеческих ресурсов дочерней компании не будет завершена и Федеральное сетевое агентство сможет проверить новые документы. Федеральное сетевое агентство не может запретить прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

29 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. "Северный поток - 2", по его словам, готов к работе. Путин подчеркнул, что, "как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, в Европу сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа". Глава российского государства высказал уверенность в том, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.