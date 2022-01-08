Зеленский призвал Сенат США ввести санкции против "Северного потока - 2"

Цены на газ в Европе вновь обновили максимум. Почему это произошло

"Спасибо сенаторам Чаку Шамберу и Теду Крузу за согласие поставить на голосование остановку российского "Северного потока - 2". Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы", - написал он в субботу в Twitter.

Законопроект сенатора-республиканца Теда Круза (от штата Техас), обязывающий американские власти ввести санкции в отношении газопровода "Северный поток - 2", как ожидается, на следующей неделе будет рассматриваться в верхней палате Конгресса США.

Как сообщила ранее газета Politico, Сенат, вероятнее всего, не утвердит законопроект. По сведениям издания, демократы, которые ранее высказывались в поддержку новых рестрикций в отношении газопровода, "в среду сигнализировали об изменении своей позиции".