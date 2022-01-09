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Bloomberg: США рассматривают вопрос об ограничении поставок в РФ продукции high-tech

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассматривают вариант ограничений на поставки высокотехнологичной продукции в Россию, если та предпримет нападение на Украину. Об этом сообщило в субботу агентство Блумберг со ссылкой на источник.

По его сведениям, американская администрация изучает вопрос ограничения экспорта высокотехнологичной продукции, а также микроэлектроники, которая сделана с применением американских технологий или ПО. Список компонентов и товаров может варьироваться от авионики и инструментов до смартфонов, игровых консолей и телевизоров.

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