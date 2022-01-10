Стоимость биткойна опустилась ниже $40 тыс. впервые с августа

ТАСС, 10 января. Биткойн в ходе торговой сессии снижался на 3,93%, до $39,92 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk на 17:21 мск.

Что будет с биткойном?

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Таким образом, цена криптовалюты опустилась ниже $40 тыс. впервые с начала августа 2021 года.

По данным на 17:36 мск, биткойн ускорил снижение до 4,63% и находился на уровне $39,712 тыс.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".