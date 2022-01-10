"Билайн" может предоставить бесплатные услуги связи абонентам, находящимся в Казахстане

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. "Билайн" прорабатывает возможность предоставления бесплатных услуг связи своим российским абонентам, попавшим в сложное положение в связи с ситуацией в Казахстане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оператора связи.

"Первым делом мы сделали бесплатными звонки на горячую линию МИД для помощи россиянам, находящимся в Казахстане, для всех абонентов "Билайна" вне зависимости от их местонахождения. В настоящее время прорабатываем возможность предоставления бесплатных услуг связи нашим клиентам, попавшим в сложное положение", - отметили в компании.

В МТС и Tele2 подтвердили, что также работают над реализацией этой инициативы. ТАСС направил запрос в пресс-службу "Мегафона".

Депутаты-единороссы, входящие в комитет Госдумы по информполитике, обратились к Минцифре России и ведущим операторам связи с предложением отменить плату за международный роуминг для россиян, которые пребывали или находятся в Казахстане в период с 5 по 19 января, сообщил в понедельник глава думского комитета Александр Хинштейн. Позже Хинштейн отметил, что Минцифры РФ поддержало инициативу об отмене роуминга для россиян в Казахстане.

Возвращение россиян из Казахстана

Ранее в понедельник самолеты ВКС РФ доставили из Алма-Аты в Москву и Екатеринбург около 1,5 тыс. россиян, пожелавших вернуться из Казахстана в Россию.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана начались акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок в целом был восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алма-Ате.