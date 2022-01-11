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Акции "Русала" на бирже Гонконга упали на 2,5%

Акции подешевели после того, как большинство акционеров компании проголосовали против выплаты дивидендов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 11 января. /ТАСС/. Акции "Русала" во вторник подешевели на 2,5% после того, как большинство акционеров компании проголосовали против выплаты дивидендов. Об этом свидетельствуют данные Гонконгской фондовой биржи.

При открытии торгов курс ценных бумаг российского алюминиевого гиганта понизился на 1%, а уже через минуту падение ускорилось до 2,52%. Курс акций компании в результате опустился до 7,73 гонконгского доллара ($0,99).

Ранее "Русал" сообщил, что большинство его акционеров (62,8%) в ходе внеочередного общего собрания, которое состоялось 10 января, проголосовали против выплаты дивидендов за девять месяцев 2021 года.

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