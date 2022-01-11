Кику заявил, что новые власти Молдавии сами предложили формулу, по которой газ подорожал

КИШИНЕВ, 11 января. /ТАСС/. Чиновники правительства Натальи Гаврилицы на переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером сами предложили формулу расчета цены газа для Молдавии, по которой она за три месяца выросла с $450 до $646 за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщил во вторник бывший глава кабинета министров Ион Кику.

"Формула, по которой цена в $450 в ноябре выросла до $550 в декабре и $670 в январе, была предложена на переговорах нашими неучами. Они даже хвастались тогда, как круто они "доминировали" Миллера", - написал он в Facebook. В этом контексте он призвал членов правительство уйти в отставку.

Вице-премьер-министр Андрей Спыну заявил во вторник, что контракт с "Газпром" выгоден Молдавии, так как позволил сэкономить за три месяца $330 млн. При этом он подчеркивал, что энергетический кризис в стране связан с ростом цен на газ в Европе. Цена, пояснил Спыну, взмыла вверх из-за роста котировок на европейских газовых биржах и стоимости корзины нефтепродуктов, к которым по контракту с "Газпром" привязана закупочная цена.

В октябре "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Для республики была утверждена формула расчета стоимости газа, которая учитывает соотношение рыночных цен на газ и нефть. В соответствии с новым контрактом в ноябре цена на газ для Молдавии составила $450 за тысячу куб. м. Одними из главных условий нового контракта являются своевременные платежи и погашение задолженности за газ молдавских потребителей. Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что в настоящее время долг "Молдовагаза" перед компанией составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает $709 млн.