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Энергетический кризис в Европе

Bloomberg: в 2022 году страны Европы могут потратить на энергию рекордную за 10 лет сумму

По данным агентства, речь идет о сумме в $1 трлн

ТАСС, 12 января. Европейские страны в 2022 году потратят на первичные энергоресурсы рекордную за последние 10 лет сумму в $1 трлн. Об этом в среду сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчет банка Citigroup.

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Как передает агентство, подобные затраты связаны с повышением цен на отопление и электроснабжение в регионе.

"Газ и электричество становятся чрезмерно дорогими. Потребителям и производителям по всему региону, вероятно, придется принимать непростые решения по поводу своего энергопотребления", - заявил аналитик Citigroup Аластер Сайм.

По оценкам специалистов, за последний год цены на газ в Европе выросли более чем в 3,5 раза, а вслед за этим - ввиду важности газа также и для питания электростанций - выросли цены на электричество. На данный момент, как пишет Bloomberg, на природный газ приходится четверть энергетических потребностей европейских стран.

Осенью 2021 года в Европе разразился энергетический кризис, после того как спотовые цены на газ стали стремительно расти, превысив $1 тыс. за 1 тыс. куб. м. 21 декабря биржевая цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку в $2 тыс. за 1 тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов газа в европейских подземных хранилищах.

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Энергетический кризис в Европе
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