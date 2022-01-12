Представленные сенаторами США санкции затрагивают Сбербанк и суверенный долг РФ

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Американские сенаторы-демократы представили в среду законопроект, который обязует администрацию США ввести санкции против ряда российских банков, ограничивает доступ РФ к международной межбанковской системе SWIFT, а также предусматривает рестрикции против ее суверенного долга в случае гипотетического вторжения на Украину. Об этом говорится в распространенном тексте инициативы, а также пояснениях к нему.

Законопроект предусматривает "обязательные санкции" в отношении ряда российских финансовых учреждений. "[Инициатива] обязывает президента [США] ввести санкции против трех или более финансовых учреждений из следующих: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, Российский фонд прямых инвестиций, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, Совкомбанк и Транскапиталбанк", - отмечается в документе.

Кроме того, сенаторы указывают на "санкции в отношении компаний - поставщиков специализированных услуг по обмену финансовыми сообщениями (например, SWIFT), а также требуют отчеты о работе по прекращению обслуживания российских финансовых учреждений, находящихся под санкциями". В законопроекте упоминается и "запрет на операции с первичным и вторичным российским суверенным долгом".

Внесенная в Сенат Конгресса США инициатива получила название "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года". Ее должны будут рассмотреть члены комитета по иностранным делам, председатель которого Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) является одним из авторов законопроекта. Его принятие требует утверждения обеими палатами Конгресса полного состава, после чего он поступит на подпись главе государства. Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн ранее сообщила о том, что администрация США поддерживает данный законопроект.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.