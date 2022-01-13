В России зафиксировали резкое снижение количества работников моложе 30 лет

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Число трудящихся моложе 30 лет снизилось за 12 месяцев к сентябрю 2021 года на 433 тыс. человек, при этом численность наиболее работоспособной категории в возрасте от 20 до 29 лет сократилась более чем на 460 тыс. человек. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

"Российский рынок труда восстановился до допандемийного уровня, однако рост занятости произошел за счет работников зрелого возраста, в то время как численность трудящихся моложе 30 лет снизилась к сентябрю 2021 года за прошедшие 12 месяцев на 433 тыс. человек. Количество самых юных работников 15-19 лет несколько увеличилось, при этом 20-29-летних специалистов, то есть наиболее работоспособной категории молодежи, стало меньше на 460,5 тыс. человек", - говорится в исследовании.

Резкое снижение количества работников до 30 лет, согласно исследованию, отмечается с начала 2010-х, когда соответствующую возрастную планку стали переступать представители поколения 80-х годов. Со ссылкой на данные Росстата отмечается, что численность молодых работников за последние 11 лет, с августа 2010 года по сентябрь 2021 года сократилась на 33,7%, или на 5,96 млн человек, с пиковых на тот момент 17,7 млн до 11,74 млн. Общая численность занятых в российской экономике за это время увеличилась на миллион человек. "Сегодняшние работники в возрасте до 30 лет - это немногочисленное поколение 90-х годов", - отмечают авторы исследования.

При этом в сентябре 2021 года зафиксирован рост общего числа работающих россиян по сравнению с сентябрем 2020 года на 1,84 млн человек, до 72,3 млн человек - максимум для российского рынка труда за последние два года. Основное сокращение работников произошло в возрастной группе 25-29 лет (рожденные в кризисный период 1992-1996 гг.) - на 452,5 тыс. человек. Занятых в возрасте 20-24 лет стало меньше на 8 тыс. При этом численность работников самой младшей возрастной категории, 15-19 лет, увеличилась на 26,8 тыс. человек - на рынок стало выходить поколение нулевых. Отмечено также сокращение числа занятых пожилых работников от 70 лет и старше - на 24 тыс. человек. "Помимо проблем демографии, низкая доля работников до 30 лет также связана с повышенной безработицей в этой возрастной группе", - прокомментировала президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

Среди российских регионов наибольшее сокращение молодых работников произошло в Москве. Согласно данным исследования, в III квартале 2021 года относительно предыдущего года количество занятых в возрасте до 30 лет в столице снизилось на 13,2%, или на 130 тыс. человек, при одновременном росте общего числа трудящихся. При этом в более чем в трети регионов молодых работников стало больше: в 17 регионах их численность выросла более чем на 5%. Наиболее существенный прирост специалистов до 30 лет отмечался в Северной Осетии - на 22,8%, или на 10 тыс. человек.