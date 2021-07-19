Новая реальность рынка труда в пандемию: на что следует обратить внимание

Описание Юрий Смитюк/ТАСС

Изменения на рынке труда в 2021 году происходят все быстрее, и в "новой реальности" ранее работающие инструменты и стратегии уже не так эффективны, как до наступления пандемии. Какая на сегодняшний день траектория движения рынка труда? На что обращают свое внимание соискатели? Что может стать залогом успешного подбора? Дисбаланс спроса и предложения Главной характеристикой любого рынка является соотношение спроса и предложения, и рынок труда не является исключением. В данном случае спрос представлен работодателями и всей совокупностью публикуемых ими вакансий. Предложение — это соискатели и размещенные с их стороны резюме. Именно по балансу этих составляющих можно судить о состоянии рынка.

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Весной 2020 года наблюдалось большое падение числа вакансий относительно 2019 года, что случилось из-за большого дисбаланса между соискательской и работодательской активностью. Количество вакансий в первые два весенних месяца того года обвалилось, но довольно быстро переняло курс на восстановление — однако в обход обычной сезонности прошлых лет энергичность работодателей показала более яркий скачок относительно прошлого года. Первая половина 2021 года ознаменовалась беспрецедентным ростом активности работодателей (59%). Это говорит о том, что компании вернулись к поиску сотрудников после нестабильного 2020 года. Традиционно в кризисных ситуациях количество соискателей растет, в то время как рабочих мест становится меньше, но в 2021 году все иначе. По сравнению с прошлым годом 2021-й пока характеризуется вялотекущей динамикой прироста соискателей — спрос не отвечает предложению. Данные Росстата также подтверждают общую ситуацию: активность работодателей растет гораздо более уверенно, чем соискательская. Нехватка молодых работников и мигрантов Российский рынок труда в 2021 году столкнулся с еще одной проблемой, которая лежит на поверхности демографической картины страны. Очевидно, что демография очень важна при изучении рынка труда с точки зрения прироста и убыли населения. Так, в 2020 году прирост количества мигрантов был гораздо ниже, чем во все предыдущие годы. Естественный же прирост населения в России был отрицательный: разница между убылью и приростом в абсолютном значении составила около 700 тыс. человек — и это тоже своего рода вызов. В то время, как естественный прирост населения уже давно не покрывает всех нужд рынка труда, миграционные процессы закрывают эти прорехи, но и здесь пандемия COVID-19 дала свой эффект. Миграционный прирост населения России сократился на 179,3 тыс. человек — это 62,7%. Такая ситуация стала результатом уменьшения числа иммигрантов и увеличения эмигрантов. Количество прибывших в Российскую Федерацию сократилось на 102 тыс. человек (14,7%), в том числе за счет людей, приезжающих из стран СНГ, — на 77,6 тыс. человек (12,7%). Так, чтобы предотвратить распространение COVID-19, Россия и другие государства ограничили миграционные потоки, что также сильно повлияло на рынок труда.

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К нехватке мигрантов добавляется еще одна проблема, которая также косвенно зависит от миграционных процессов. Так, ключевым аспектом с точки зрения рынка труда в России является численная характеристика возрастных категорий за последнее десятилетие. За это время возрастная когорта молодых людей 20–24 и 25–29 лет сократилась в два раза — до 6 млн человек, от чего страдают профессии, где задействована обычно в основном молодежь и начинающие специалисты (консультанты, кассиры, продавцы и т.д.). Из-за такой нехватки молодого населения в ближайшие пять-восемь лет рынок труда станет рынком "зрелого соискателя". Работодатели будут вынуждены повысить возрастную планку для кандидатов и чаще рассматривать резюме из старших групп (а именно 45+). Такое положение вещей может поменять требования ко всем соискателям, а также подходы найма. Зарплаты остались на уровне прошлого года Всеобщие опасения по поводу резкого падения зарплат из-за пандемии, к счастью, остались позади. Результаты анализа зарплат в России находятся в тренде прошлого года, который показывает их небольшой рост на рынке труда, не успевающий за инфляцией. В первом полугодии 2021-го ситуация сохраняется — рост совокупного дохода российских работников составил от 3,9 до 4,7% в зависимости от уровня работника (среднее значение — 4,1%). В первом полугодии текущего года наиболее значительным стал рост заработных плат у сотрудников начального уровня — наиболее пострадавшей группы в период первой волны пандемии. Их совокупный доход вырос на 4,7% год к году, до 35 103 рублей, фиксированная часть зарплаты составила 30 188 рублей, а переменная — 4 915 рублей (14% от фиксированной части в совокупном доходе).

Также стоит обратить внимание на актуальные разбивки зарплат по специальностям: верхнюю строчку рэнкинга по отраслям в России занимают зарплаты разработчиков программного обеспечения (ПО) — как по уровню, так и по ее динамике относительно 2020 года. В тройку самых высокооплачиваемых отраслей также вошли строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование и продукты питания. Однако есть и антирекорды. Наименьший рост уровня зарплат фиксируется в следующих отраслях: финансовый сектор, промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие, СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование. В отрасли химического производства и удобрений в первом полугодии 2021 года наблюдается и вовсе отрицательная динамика заработной платы — 1%.

​​​​​​​Ждут ли нас изменения зарплат? Волнующим сотрудников вопросом в "новой реальности" остается вопрос о готовности работодателей пересмотреть зарплаты. Согласно опросу hh.ru, который проводился среди работающего населения Российской Федерации, у 42,5% сотрудников зарплата пересматривается только по решению руководства, 37,9% пересматривают ее раз в год, а 15,7% не делают этого вовсе.