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Центробанк Пакистана рекомендует запретить криптовалюту в стране

Регулятор полагает, что риски использования криптовалют намного превышают их преимущества из-за опасности сокращения валютных резервов Пакистана и бесконтрольного перевода финансовых средств за рубеж

ИСЛАМАБАД, 14 января. /ТАСС/. Государственный банк Пакистана (SBP, Центробанк) рекомендует правительству ввести полный запрет на криптовалюту в стране и на деятельность, связанную с ее обращением. Об этом в четверг сообщает газета The News International.

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"Риски использования криптовалют намного превышают их преимущества из-за опасности сокращения валютных резервов Пакистана и бесконтрольного перевода финансовых средств за рубеж", - цитирует издание заявление SBP.

В целях предотвращения незаконной торговли криптовалютой, подчеркнул Центробанк, необходимо ввести запрет на ее использование в Пакистане и заблокировать операции в стране криптовалютных бирж Binance и OctaFx.

Верховный суд поручил министерствам финансов и юстиции рассмотреть заявление финансового регулятора и представить в апреле заключение о возможности циркуляции криптовалюты в Пакистане на законных основаниях.

На прошлой неделе Федеральное агентство расследований Пакистана обнаружило мошеннические сделки в стране с использованием криптовалюты на сумму в 17,85 млрд рупий (более $100 млн) и направило уведомление об этом местному отделению крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance.

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