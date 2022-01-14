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Энергетический кризис в Европе
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Цена газа в Европе на открытии торгов растет на 10,6%

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 121 за 1 тыс. куб. м
© AP Photo/Frank Augstein

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов в пятницу растет на 10,6% и поднялась выше $1 100 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 121 за 1 тыс. куб. м, или €94,5 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США и их союзники по Североатлантическому альянсу "ни под каким видом, ни по каким причинам" не готовы идти навстречу ключевым требованиям РФ по гарантиям безопасности и что Москва найдет альтернативы в случае введения новых санкций США.

21 декабря 2021 года биржевая цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку в $2 000 за 1 тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских ПХГ. Однако в последующие дни цена скорректировалась на фоне потепления в регионе, возобновления ветрогенерации в Европе и новостей о том, что число танкеров, перевозящих СПГ из США в Европу, увеличилось на треть.

Стоимость фьючерсов на хабе TTF волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу. По данным "Газпрома", средняя цена экспорта газа по контрактам в 2021 г. составит $280 за 1 тыс. куб. м.

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