Генсек НАТО полагает, что Россия занимается "циничным манипулированием" на энергорынке ЕС

БРЮССЕЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг полагает, что Россия занимается "циничным манипулированием" на энергетическом рынке Евросоюза - об этом он написал в пятницу в Twitter . При этом только в четверг Еврокомиссия, занимающаяся изучением данного вопроса, объявила, что пока не знает, нарушал ли "Газпром" нормы ЕС на газовом рынке в последние месяцы.

"Провел хороший телефонный разговор с исполнительным директором Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролом. Мы обсуждали циничные российские манипуляции на энергетических рынках, - заявил он. - Я проинформировал его о заседании Совета Россия - НАТО".

В четверг замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер заявила в Брюсселе, что ЕК, которая изучает действия "Газпрома" в период газового кризиса в ЕС с октября 2021 года, пока не сделала никаких заключений о наличии нарушений со стороны российской компании. Она отметил, что ЕК ждет от "Газпрома" ответа на направленные ему запросы.

В ответ в пресс-службе "Газпрома" ТАСС заявили, что холдинг находится в контакте с Еврокомиссией по вопросу поставок газа в Европу и уже предоставил часть необходимых сведений.

Некоторые страны ЕС в период с сентября по декабрь 2021 года обвинили "Газпром" в ограничении поставок газа в ЕС в период пикового роста цен на энергоносители, полагая, что российский поставщик, покрывающий порядка 40% потребностей ЕС в газе, манипулировал европейскими ценами. В то же время руководители Еврокомиссии признали, что европейский газовый кризис стал результатом совпадения ряда факторов, включая рост мировых цен на энергоносители, неблагоприятную погоду, снизившую на несколько месяцев выработку ветряной энергии в Европе, рост цен на созданные Еврокомиссией квоты на углеродные выбросы, закрытие большого числа углеродных генерирующих мощностей в Европе.

"Газпром" в ответ неоднократно заявлял, что его поставки в страны ЕС осенью 2021 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и что все контрактные обязательства перед странами ЕС выполнены в полном объеме. Факт выполнения контрактных поставок неоднократно был подтвержден руководством как отдельных государств Евросоюза, так и Еврокомиссии. Экспорт газа из РФ в страны дальнего зарубежья в 2021 году вырос на 5,8 млрд куб. м по сравнению с 2020 г., до 185,1 млрд куб. м, став четвертым по объему в истории "Газпрома".