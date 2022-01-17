Спыну заявил, что Молдавия и "Газпром" планируют обновить контракт на поставки газа

КИШИНЕВ, 17 января. /ТАСС/. Газораспределительное предприятие "Молдовагаз" и "Газпром" планируют обновить контракт на поставки газа в Молдавию после зимнего периода. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в интервью телеканалу TVR-1 .

"Мы договорились, что после зимнего периода вернемся к контракту, чтобы обсудить его обновление, так как некоторые его условия устарели и не отвечают запросам рынкам", - сказал Спыну.

По его словам, этот вопрос обсуждался в октябре на переговорах в Санкт-Петербурге. "Это решение поддерживают в "Газпроме", - заверил Спыну. Он объяснил, что действующий контракт был подписан еще в 2006 году и много раз продлевался.

В октябре прошлого года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Для республики была утверждена формула расчета стоимости газа, которая учитывает соотношение рыночных цен на газ и нефть. Кроме того, важным условием соглашения является полный расчет за текущее потребление.

Деньги "Молдовагаз" обязался переводить до 20-го числа каждого месяца. Однако из-за стремительного роста стоимости газа на бирже и медленного пересмотра тарифов "Молдовагаз" не успевает вовремя собирать необходимую сумму. В ноябре прошлого года республика просрочила платежи и получила уведомление от "Газпрома" о возможном прекращении поставок газа через 48 часов.