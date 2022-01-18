"Молдовагаз" обратится за финансовой помощью к правительству Молдавии и "Газпрому"

КИШИНЕВ, 18 января. /ТАСС/. Газораспределительная компания "Молдовагаз" обратится к правительству Молдавии и "Газпрому" за помощью в решении газового кризиса, связанного с трудностями расчета за текущее потребление топлива. Об этом сообщил во вторник председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан.

"Правление АО "Молдовагаз" обратится за поддержкой ко всем акционерам, в том числе и в ПАО "Газпром", с просьбой рассмотреть возможность отсрочки платежа или представления краткосрочного кредитования на сумму финансовых отклонений", - написал он в Telegram-канале.

Правительству Молдавии предложено рассмотреть возможность возврата компании налога на добавленную стоимость, что позволит выделить для расчетов с "Газпромом" не менее $22 млн. Кроме того, молдавским властям предложено привлечь международные финансовые институты для погашения задолженности перед "Молдовагазом" основных промышленных потребителей в республике.

Кризис неплатежей

Ранее Чебан сообщал, что "Молдовагаз" не сможет расплатиться с "Газпромом" за текущее потребление в январе и избежать приостановления поставок газа. Он объяснил, что финансовые трудности возникли из-за тарифов, которые не поспевают за ценой газа на бирже. В январе закупочная цена на российский газ для Молдавии выросла до $647 за тысячу куб. м, а в тарифе утверждена цена на уровне $430. По его словам, молдавские банки не дадут кредит компании, у которой огромный исторический долг перед российским газовым холдингом.

В октябре прошлого года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Его важным положением стала договоренность до 20-го числа каждого месяца оплачивать стоимость газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину объема, потребленного в текущем месяце. Ранее министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщал, что обратился к председателю правления "Газпрома" Алексею Миллеру с просьбой отсрочить выплату этого аванса на 10-20 дней, чтобы "Молдовагаз" сумела накопить средства.

В подобной ситуации республика оказалась в ноябре прошлого года, когда просрочила платежи и получила уведомление о возможном прекращении поставок газа через 48 часов. Тогда правительство выделило для расчетов с "Газпромом" около $75 млн. Спыну заверил, что угроза прекращения поставок больше не повторится.

Газораспределительное предприятие "Молдовагаз" создано в 1999 году, крупнейшим его акционером является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала в управление "Газпрому".