Продажи масок в московском метро выросли на 30% за неделю

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Продажи медицинских масок в столичном метрополитене увеличились на 30% за последнюю неделю. Об этом в среду сообщается в официальном Telegram-канале московского департамента транспорта.

"За последнюю неделю продажи масок в метро выросли на 30%. Мы благодарны тем пассажирам, кто ответственно относится к себе и окружающим. По поручению мэра Москвы мы делаем все для безопасности пассажиров - это наш приоритет. Еще весной 2020 года открыли продажу масок в кассах метро и в вендинговых аппаратах, чтобы пассажиры могли быстро купить средства индивидуальной защиты. К тому же цена на них гораздо ниже, чем в городских аптеках", - отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации.

Уточняется, что 99% пассажиров заходят в московское метро в масках.

Кроме того, в Москве продолжают дезинфицировать станции метро, вагоны, трамваи и автобусы. "По ночам используем тепловые распылители, выполняем все требования Роспотребнадзора. Но только маски максимально защитят вас", - добавляется в материале.