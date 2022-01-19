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Песков: РФ следит за ситуацией со скифским золотом

РФ следит за ситуацией со скифским золотом и считает, что оно должно находиться в Крыму - Песков.

"Яндекс" покупает технологическую платформу сервиса eLama
Сделка будет закрыта при согласии ФАС до конца второго квартала
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