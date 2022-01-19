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Правительство Молдавии поможет "Молдовагазу" рассчитаться с "Газпромом"

КИШИНЕВ, 19 января. /ТАСС/. Правительство Молдавии поможет газораспределительной компании "Молдовагаз" рассчитаться с "Газпромом" и избежать прекращения поставок газа. Об этом заявила в среду на брифинге премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

"Будет отсрочена выплата налога на добавленную стоимость ["Молдовагазом"], также правительство выплатит в аванс компенсации за газ для населения. Эти две меры должны покрыть недостающую сумму, которую запросил "Газпром", - сказала Гаврилица, комментируя решение правительства попросить парламент ввести режим ЧП для принятия экстренных мер в связи с задолженностью перед российской компанией.

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