Red Wings летом запустит рейсы из Хабаровска в города Дальнего Востока

ХАБАРОВСК, 20 января. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings в июне запустит рейсы из Хабаровска в города Дальнего Востока, сообщили журналистам в пресс-службе компании в четверг.

"Выход авиакомпании Red Wings на маршруты между Владивостоком, Петропавловск-Камчатским, Хабаровском и Южно-Сахалинском повысит транспортную доступность этих крупнейших городов Дальнего Востока и позволит снизить среднюю стоимость перелета для их жителей", - говорится в распространенном релизе.

Для выполнения программы будут задействованы лайнеры SSJ100 (100 кресел). С 1 июня рейсы будут выполняться во Владивосток и Южно-Сахалинск, со 2 июня - в Петропавловск-Камчатский. В столицу дальневосточного региона самолеты будут летать дважды. Из Петропавловска также планируется запустить рейс во Владивосток.

Билеты уже в продаже на сайте авиакомпании. Отмечается, что расписание полетов позволит пассажирам Red Wings также путешествовать из Хабаровска в Санкт-Петербург и обратно с короткой удобной стыковкой в аэропорту Владивостока. Улететь из Хабаровска в Санкт-Петербург можно будет со 2 июня по понедельникам и четвергам. Эти рейсы будут субсидироваться по постановлению правительства №215, что позволит отдельным категориям россиян - жителям Дальнего Востока, молодежи, пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям - приобретать билеты по льготным ценам. Стоимость таких билетов начинается от 7,3 тыс. рублей за перелет в одну сторону.