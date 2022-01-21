В ГД считают, что запуск "Северного потока - 2" пройдет быстро при политическом решении

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сертификация и ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" могут быть завершены достаточно быстро при наличии соответствующего политического решения со стороны Европы. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный в ходе онлайн-конференции.

"Если будет политическое решение, это можно очень быстро сделать, потому что все для этого готово", - сказал он.

Завальный отметил, что сейчас имеет место геополитическая задержка в сертификации "Северного потока - 2". "За всем стоит Америка. К сожалению, наши европейские партнеры занимают не очень активную позицию в этом вопросе, идут на поводу из натовской солидарности", - считает депутат.

Ответ на вопрос о сроках сертификации газопровода может быть дан после завершения текущего кризиса между Европой, США и Россией по вопросам безопасности, добавил глава комитета Госдумы.

О проекте

Строительство газопровода "Северный поток - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года, а 29 декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что завершено заполнение газом второй нитки газопровода, и он полностью готов к началу эксплуатации. Чтобы начать перекачку газа, оператору "Северного потока - 2" нужно получить одобрение германского регулятора. Сейчас сертификация остановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ.

Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что решение о сертификации оператора "Северного потока - 2" не будет принято в первой половине 2022 года.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.