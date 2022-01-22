Постпред США в ООН считает, что РФ в случае санкций не станет перекрывать газ Европе

ООН, 22 января. /ТАСС/. США считают, что не в интересах России будет перекрывать газ Европе в случае введения санкций из-за ситуации на Украине. Такое мнение выразила в интервью телеканалу Rai 1 американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд, стенограмма которого была распространена дипмиссией в пятницу.

"Наш план состоит в том, чтобы тесно работать с союзниками для их поддержки в случае любых действий, которые могут быть предприняты против них, включая возможность действий России по газопроводу, - сказала Томас-Гринфилд. - Но, по моему мнению, это в равной степени нанесло бы ущерб и России, так что это было бы не в их интересах перекрывать европейцам доступ к газопроводу".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.