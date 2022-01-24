Times: в Британии опасаются, что санкции вынудят Россию сократить поставки газа в Европу

ЛОНДОН, 24 января. /ТАСС/. Британские власти опасаются, что применение жестких экономических санкций против России спровоцирует Москву на ответные меры, которые будут включать в себя сокращение поставок газа в Европу, что грозит энергетическим кризисом в регионе. Об этом в понедельник сообщила газета The Times со ссылкой на источники в кабмине королевства.

По их информации, высокопоставленные члены правительства Великобритании считают, что Москва в случае введения санкций со стороны Запада может "использовать в качестве оружия" энергозависимость континентальных европейских стран от РФ и резко снизить поставки голубого топлива в государства Старого Света. Как отметило издание, подобные действия могут усугубить и без того непростую ситуацию в области энергетики во многих частях Европы.

При этом сама Великобритания больше пострадает не столько из-за возможного сокращения поставок российского газа, доля которого в стране составляет лишь 3%, а из-за неминуемого при таком сценарии роста цен на сырье. В настоящий момент почти половина газа, попадающего на рынок Соединенного Королевства, добывается на британском шельфе Северного моря. Наиболее крупным экспортером голубого топлива в страну является Норвегия. При этом чуть более 15% импорта занимают поставки сжиженного природного газа (СПГ), большую часть которых осуществляют Катар, США и РФ.

В британском правительстве придерживаются мнения, что ставка на устойчивые поставки СПГ в Европу в случае возможных действий Москвы на энергетическом рынке может не оправдаться, поскольку в конечном счете это приведет к стремительному росту стоимости голубого топлива. По мнению экспертов, танкеры с сжиженным газом при данных обстоятельствах будут готовы доставлять груз только в те страны, где могут предложить максимально выгодные ценовые условия сделки, что для европейских потребителей будет означать конкуренцию с растущим азиатским рынком.

Таким образом, заключают источники Daily Telegraph, эффект рестрикций почувствуют на себе не только Германия и Финляндия, традиционно зависящие от российского газа, но и Великобритания, которая и так в последние месяцы столкнулась с серьезным энергокризисом.

Цепочка банкротств

Всего с начала сентября прошлого года уже более 25 энергетических компаний Великобритании, которые обслуживали несколько миллионов человек, объявили о банкротстве из-за рекордно высоких цен на газ, в том числе фирма Bulb, занимавшая седьмое место в стране по числу клиентов. Несмотря на то, что установленный Управлением рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства верхний предел цен на электроэнергию для потребителей был повышен с 1 октября, многие британские энергокомпании продолжают терпеть убытки. На этом фоне правительство, изначально отказывавшееся оказывать им финансовую помощь, приступило к разработке срочных мер, которые бы сохранили другие крупные предприятия на плаву.

Биржевая цена газа в Европе 21 декабря 2021 года впервые в истории преодолела отметку в $2000 за тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и при аномально низких запасах газа в европейских подземных хранилищах. Однако в последующие дни цена скорректировалась в связи с потеплением в регионе, возобновлением ветрогенерации в Европе и новостями о том, что число танкеров, перевозящих СПГ из США в Европу, увеличилось на треть. 21 января цена газа в Европе колебалась в районе $900 за 1 тыс. куб. м.