Молодежные IT-стартапы: как начать бизнес со студенческой скамьи

Около 60% студентов готовы открыть собственный бизнес, показал ранее опрос АНО "Россия — страна возможностей" и группы компаний "Эфко". При этом некоторые ребята не только задумываются, но и начинают реально заниматься предпринимательством во время обучения в вузе. В честь Дня российского студенчества, который отмечается 25 января, ТАСС поговорил с юными бизнесменами и выяснил, в чем заключались их главные сложности на старте и что помогло их проектам достичь успеха. Юрий Зарубин еще со школы понял, что не хочет работать по найму, поэтому для получения высшего образования выбрал Университет Иннополис. В этом интеллектуальном ядре, основанном в 2012 году в одноименном городе, дают специализированные знания в области информационных технологий и робототехники. Обучение в этом вузе стоит около 1,2–1,4 млн рублей в год в зависимости от направления. Однако у абитуриентов существует возможность пройти конкурсный двухэтапный отбор и по результатам завоевать грант. Одни гранты включают полную оплату стоимости обучения и стипендию. Другие — покрывают от 25 до 75% стоимости учебы. В зависимости от полученного гранта выпускники обязаны отработать в IT-компании, которая является резидентом ОЭЗ "Иннополис" или партнером Университета Иннополис, один, полтора или два года. Чем успешнее пройден конкурс, тем меньше срок обязательной отработки у резидента. Юрий учился по гранту, покрывающему полную стоимость обучения.

"Уже в начале второго курса я основал студию по digital-разработке сайтов и ботов. На третьем — запустил сервис доставки посылок из Казани в Иннополис с помощью других людей", — отмечает Юрий. Идея проекта голосового дейтинга TalkNow возникла у него в феврале 2021 года, когда он учился все на том же третьем курсе. Молодой человек получил инвайт — специальное приглашение — в модную тогда социальную сеть голосового общения Clubhouse и понял, что "голос может быть ключом к тому, чтобы поменять привычный паттерн общения в сервисах знакомств". "Главная проблема популярных дейтинг-сервисов — в них не создается эмоциональная связь. Парни лайкают почти всех подряд, а девушки тщательно выбирают. Когда пара совпадает, "она" радуется и ждет сообщения. А "он", не дожидаясь ответа, продолжает искать в ленте других девушек. У пользователей дейтинговых сервисов, как правило, нет цели найти кого-то определенного и инвестировать свое время в долгосрочные отношения. Да и люди на этих сервисах превратились в карточки. Улучшить взаимодействие между пользователями и показать ценность собеседника отчасти помогает голос, с его помощью создается эмоциональная связь", — рассказывает Юрий. Поэтому вместе с другом по общежитию он решил создать такое приложение, где кроме фото пользователи будут записывать голосовое "интро" о себе. Кроме того, в случае соответствия люди должны обязательно написать друг другу в течение 12 часов. Это решало вопрос с тем, что пары создаются, но так и не переходят к общению. "В нашем окружении одобрили идею, после чего мы начали рисовать дизайн, делать код. Для того чтобы выкладывать приложение в AppStore (магазин приложений для IPhone — прим. ТАСС), нужно было оформить юридическое лицо. Особая экономическая зона "Иннополис" дает такую возможность, нужно выступить с питчем и пройти экспертный совет, по его итогам можно получить статус стартап-резидента и место в коворкинге, который становится юридическим адресом стартапа. За 15 минут до выхода на сцену инвестор из венчурной компании Diginavis предложил нам $100 тыс. за десятипроцентную долю в нашей компании. Таким образом на этом этапе инвестор оценил компанию в $1 млн", — делится стартапер.

Студенты привлекли деньги еще на MVP-стадии, то есть во время тестовой версии продукта, и стали "допиливать" интерфейс приложения, добавляя ему уникальные фишки. Например, эмоциональный анализ речи пользователей, который конвертирует звук в эмодзи, и своеобразные icebreaker-подсказки, помогающие завести диалог. Затем ребята запустили рекламу у блогеров в TikTok, откуда пришли первые 3 тыс. пользователей. Каждый новый пользователь получал бонусы за приглашение друзей, которые мог потратить на суперлайки, создать пару без взаимного лайка и т.д. "Мы создали первую версию продукта, но компетенций по развитию бизнеса недоставало, поэтому мы подали заявку на участие в бесплатном акселераторе для студентов, аспирантов и научных сотрудников Sber Student от "Сбера". Акселератор предполагает работу с персональным ментором, он помог нам с позиционированием и формированием бизнес-модели. Также в акселераторе я собрал команду для работы над проектом, а на финальном demo day в октябре мы презентовали свой проект на сцене перед инвесторами с трансляцией на всю страну. На мероприятии мы познакомились с частным инвестором Сергеем Дашковым. С ним мы общаемся по поводу следующего раунда", — отмечает Юрий. Проверка успехом Когда в чате студентов Иннополиса написали об этом, стартап получил долю негативных комментариев от студентов, которые заявляли, что проект переоценен. Но было и немало тех, кого пример Юрия вдохновил на собственные проекты.

"Я сразу определил, что для меня важнее мой бизнес. Сдавал вовремя экзамены, но тратил на учебу мало времени. Большинство же моих однокурсников шло в наем, объясняя, что там все предсказуемо, стабильно, а средняя зарплата выпускников Иннополиса — 140 тыс. рублей. Но я вижу рост популярности стартапов, что государство старается оказать больше поддержки молодым предпринимателям. Поэтому выбрал для себя другой путь", — отмечает Юрий. Также он подчеркивает, что в Иннополисе много преимуществ, которые помогают предпринимателям в начале пути. Это особая экономическая зона, где понижены налоги. Для ее резидентов налоговая ставка составляет 1%. Также здесь проводится огромное количество мероприятий, куда приглашают инвесторов. А вокруг много талантливых ребят — можно легко найти единомышленников, а потом, набравшись опыта, идти в акселераторы. "За время работы над стартапом я стал увереннее в себе, развил навыки коммуникации и презентации. Хотя я замечаю, что инвесторы и так хорошо принимают нас как студентов Иннополиса. Это вызывает у них уважение, они знают, что здесь учатся лучшие умы в сфере инноваций. Поэтому с эйджизмом (дискриминация по возрасту, от английского age — "возраст" — прим. ТАСС) мне не приходилось сталкиваться — проект оценивали без возрастных дискриминаций", — подчеркивает стартапер.

На эту тему Как не убить свой стартап? Разбираем типичные ошибки начинающих предпринимателей

Сейчас молодой предприниматель планирует запускать рекламу в Америке, чтобы протестировать потребность местной аудитории в голосовых онлайн-знакомствах. "В России люди стесняются такого онлайн-дейтинга. Людям стыдно признаться, что они познакомились с кем-то в приложениях. Многие думают, что это только one night stand (знакомства на одну ночь — прим. ТАСС). В других странах это уже так же естественно, как заказать такси или продукты. Я думаю, что в России, в том числе с появлением приложений, улучшающих пользовательский опыт, люди поймут, что можно строить долгосрочные отношения с помощью дейтинга. Статистика показывает сейчас, что отношения людей, познакомившихся в приложении, длятся дольше, чем у тех, кто практиковал знакомства в офлайне", — заверяет Юрий. Ген предпринимательства Валентин Тропин из Москвы начал свой предпринимательский путь с палатки шаурмы на хлебозаводе, которую он открыл в 2014 году, еще будучи студентом продюсерского отделения ВГИКа. "Меня с детства мучал вопрос относительно самореализации. Я понимал, что выйти на тот уровень жизни, который мне интересен, в штате невозможно. Единственный шанс зарабатывать хорошие деньги — это предпринимательство. Но я выбрал профессию продюсера, потому что это специалист, который все продумывает и отвечает за результат — сродни предпринимателю", — вспоминает Валентин.

Описание Валентин Тропин © Личный архив Валентина Тропина

Первые два курса он "работал на зачетку", при этом совмещая с работой в отделе продаж крупного мобильного оператора, а позже с товарищами открыл палатку общепита. Одобрения родственников начинающий предприниматель не получил. Друзья тоже реагировали скептически, некоторые даже прикалывались. Единственным, кто поддержал предпринимательские начинания, стала мать Валентина. Тем не менее спустя 11 месяцев он продал свою долю в фаст-фуд-бизнесе партнерам и пошел работать в стартап, который специализировался на подборе персонала, так как уже неплохо понимал механизмы продаж. "Это был первый IT-стартап, в который я влюбился и понял, что это единственное, чем я бы хотел заниматься. Потому что это единственный в мире сейчас социальный лифт. Во время войн такое только было, что после победы в серьезной битве можно было стать генералом. Сейчас стартапы людям без специальных навыков и образования позволяют взять то, что они хотят от жизни", — объясняет Валентин.

На эту тему Монетизация мечты. Три способа найти деньги на стартап

Самостоятельно занимаясь фандрайзингом (привлечением сторонних ресурсов для реализации), предприниматель неоднократно сталкивался с эйджизмом. Бывало, что после трех встреч и презентации проекта инвесторы отказывали ему только потому, что ему было 25 лет. Говорили: "Наиграешься, приходи". "Я достаточно молодо выгляжу и на встречах с людьми высокого ранга чувствую скепсис. Однако в момент диалога он с каждой минутой растворяется. Если взять весь рынок венчурных сделок в России, там на тысячу будет пара моих сверстников. У меня нет негодования на этот счет. Инвестору хочется понять, что он дает деньги ответственному человеку, с этим не нужно бороться. Эти "взрослые" нам не доверяют, потому что они в нашем возрасте не владели таким уровнем принятия решений", — замечает предприниматель. Боты всемогущие Через год проект закрылся из-за неправильно выстроенного бизнес-плана, у предпринимателя случилась жесткая депрессия, он решил пересмотреть свои жизненные ориентиры и понять, что хочет делать, уехав на полгода в Таиланд. В начале 2020 года он встретил ребят, которые делали первую версию нейросервиса Lia chat, распознающего речь.

"Я понял, что это шанс, которым следует воспользоваться. Идея кол-центра онлайн-ботов для бизнеса очень удачно выстрелила в пандемию, когда вырос спрос на онлайн-сервисы. В итоге за 1,5 года обработали более 10 млн запросов пользователей, которым отвечали наши боты. За этой цифрой стоит, что 10 млн человек решили свои проблемы благодаря нам. Предприниматели тоже благодаря нашему сервису экономят косты, не содержат целые кол-центры, там, где задачу может решить искусственный интеллект. Нам удалось построить компанию, где на первом месте сервис, и все полетело", — поделился предприниматель. Валентин уверен, что люди со временем перестанут разделять общение с роботом и человеком. Согласно внутреннему исследованию компании, каждый год в среднем на 12–15% растет уровень лояльности человека к роботам в службах поддержки.