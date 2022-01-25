МВФ считает, что цены на нефть и газ будут на высоком уровне из-за ситуации вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) считает, что ситуация вокруг Украины, вероятно, приведет к дальнейшему росту стоимости энергоносителей для многих стран, в результате чего темпы базовой инфляции будут оставаться на высоком уровне еще долгое время. Об этом сообщила во вторник первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат на пресс-конференции в связи с публикацией доклада фонда о перспективах развития мировой экономики.

Ее спросили, какое влияние окажет ситуация вокруг Украины на цены на энергоносители и продовольствие. "Что касается перспектив инфляции, то мы наблюдаем рост базовой инфляции практически во всех странах мира. Этому способствовал рост цен на сырьевые товары, а также цены на энергоносители и продукты питания, особенно за последний год. Поэтому на ваш вопрос о том, каковы будут последствия конфликта между Россией и Украиной, можно ответить, что последствием для энергетических рынков, скорее всего, будет дальнейшее повышение цен на нефть и природный газ, а значит, стоимости энергоносителей в целом для многих стран мира", - ответила Гопинат.

"Таким образом, с точки зрения показателей базовой инфляции, безусловно, это может сохранять ее на более высоком уровне в течение длительного времени. Конечно, мы, как и все международное сообщество, надеемся на мирное решение этого вопроса", - заключила она.

В опубликованном ранее январском докладе МВФ говорится, что средняя цена на нефть в 2022 году, как ожидается, увеличится на 11,9% по сравнению с показателем за предыдущий год и составит $77,31 за баррель.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве делают утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Во вторник Песков подчеркнул, что Кремль с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.