США обсуждают возможность поставок в Европу газа в случае обострения ситуации на Украине

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты обсуждают с союзниками и партнерами возможность поставок в Европу дополнительного объема газа в случае потенциального обострения ситуации на Украине. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы взаимодействуем с целым рядом стран и партнеров, чтобы обсудить возможность нехватки [газа]. Я не буду вдаваться в подробности этого. <...> Перебои в поставках энергоносителей через Украину наиболее остро отразятся на рынках природного газа в Европе. И поэтому мы привлекаем наших европейских союзников к координации планирования ответных мер, включая то, как использовать имеющиеся у них запасы энергоносителей. Но мы также работаем над поиском дополнительных объемов не российского природного газа из Северной Африки, Ближнего Востока, Азии, а также США", - отметила Псаки.

Она подчеркнула, что американские власти "ведут переговоры с крупнейшими производителями природного газа по всему миру, чтобы понять их возможности и готовность временно увеличить добычу природного газа и распределить эти объемы среди европейских покупателей". "Кроме того, мы взаимодействуем с основными покупателями и поставщиками СПГ (сжиженного природного газа - прим. ТАСС), чтобы обеспечить гибкость существующих контрактов и хранилищ и обеспечить возможность перенаправления [газа] в Европу", - добавила пресс-секретарь.

Таким образом, подчеркнула Псаки, США "готовятся, как и во многих других областях, к ряду непредвиденных обстоятельств, если по ряду причин произойдет сбой" в поставке газа в Европу. Она также отметила, что "любое сокращение российского экспорта природного газа в Европу окажет минимальное влияние на цены в США". "Это то, что мы ожидаем", - заключила пресс-секретарь, отказавшись отвечать на конкретные вопросы о переговорах с Катаром по этой теме.

Ранее во вторник первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат заявила, что ситуация вокруг Украины, вероятно, приведет к дальнейшему росту стоимости энергоносителей для многих стран, в результате чего темпы базовой инфляции будут оставаться на высоком уровне еще долгое время.

Ситуация вокруг Украины

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве делают утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Во вторник Песков подчеркнул, что Кремль с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.