Эксперимент по маркировке рыбных консервов может начаться 1 апреля

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Минпромторг предлагает провести эксперимент по маркировке рыбных консервов с 1 апреля 2022 года по 28 февраля 2023 года, мясных, овощных и фруктовых консервов - с 1 мая 2022 года по 28 февраля 2023 года. Соответствующие проекты постановлений правительства опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Провести с 1 апреля 2022 года по 28 февраля 2023 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации пищевой рыбной продукции (за исключением живой, свежей рыбы и живых, свежих водных беспозвоночных), упакованной в потребительскую упаковку", - говорится в документе.

Также предлагается провести с 1 мая 2022 года по 28 февраля 2023 года на территории РФ эксперимент по маркировке средствами идентификации готовых или консервированных продуктов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов. В те же сроки Минпромторг предлагает провести эксперимент по маркировке средствами идентификации кормов для домашних животных (за исключением сельскохозяйственных), расфасованных в потребительскую упаковку.

Оператором системы маркировки в рамках эксперимента выступит Центр развития перспективных технологий.

К 2024 году в России планируется создать единую систему маркировки товаров, призванную ликвидировать теневой оборот продукции. Маркировка уже стала обязательной для лекарств, молочной продукции, табака, парфюмерии, меховых изделий, обуви и ряда других товаров. Также проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков.