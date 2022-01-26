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Электроснабжение в Ташкенте и части регионов Узбекистана полностью восстановили

Авария могла повлечь за собой неполадки на трансформаторных пунктах и подстанциях

ТАСС, 26 января. Электроснабжение в Ташкенте и некоторых регионах Узбекистана полностью восстановлено после массового отключения электроэнергии в республике и других странах Центральной Азии.

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Об этом сообщило в среду министерство энергетики Узбекистана.

"Электроэнергия в Ташкенте и некоторых регионах полностью восстановлена, однако отключения электроснабжения по причине аварийной ситуации могли повлечь за собой неполадки на местах, а именно на трансформаторных пунктах, подстанциях и самих кабелях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. В настоящее время электроснабжение полностью восстановлено в Хорезмской, Самаркандской и Джизакской областях, а также в республике Каракалпакстан.

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