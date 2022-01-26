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Берлину неизвестно о размышлениях об отказе от поставок энергоресурсов из России

Представитель Министерства экономики и защиты климата ФРГ Беате Барон сообщила, что заполненность газохранилищ в стране составляет 40-41%

БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Берлин не осведомлен о каких-либо размышлениях о возможном отказе от поставок российских энергоресурсов в Европу. Об этом сообщил в среду журналистам на брифинге официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт.

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"Мне о таких размышлениях ничего не известно", - сказал он, отвечая на вопрос, участвует ли правительство ФРГ в разработке мер по отказу от поставок энергоносителей из РФ. "У нас нет никаких сведений о том, что российская сторона каким-либо образом не выполняет договоренности по поставкам", - отметил также Хебештрайт.

В свою очередь представитель Министерства экономики и защиты климата ФРГ Беате Барон проинформировала, что сейчас заполненность газохранилищ в стране составляет 40-41%. "Это, конечно, значительно ниже, чем в прошлом году", - заявила она. В то же время Барон констатировала, что безопасность газоснабжения обеспечена.

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