Инвестиции в развитие промышленности Свердловской области увеличились на треть в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Инвестиции в развитие промышленности Свердловской области по итогам прошлого года составили 30,5 млрд рублей, по сравнению с предыдущим годом показатель увеличился на 33%. Об этом сообщил в четверг журналистам министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

"То, что касается промышленного блока - это 29 новых производств, 30,5 млрд рублей вложений, что выше предыдущего года на 33%. Создано 1317 рабочих мест", - сказал он.

Министр добавил, что большинство предприятий в 2021 году адаптировались к условиям пандемии. Так, было запущено 17 новых проектов для борьбы с пандемией на промышленных предприятиях. Власти региона оказали финансовую поддержку проектам по производству средств индивидуальной защиты, медицинского кислорода, лекарств.

Как сообщил Сергей Пересторонин, сокращение производств в прошлом году на фоне пандемии не произошло, так как из-за санкционной политики зарубежных стран освободились новые ниши, в частности в легкой промышленности. Также в связи с ростом цен на метал возрос объем экспорта этого вида товара, по итогам года он ожидаемо превысит план на 25%.

В целом объем отгруженной продукции увеличился по сравнению с 2020 годом на 28%, отметил Пересторонин. Планируется, что по итогам года объем отгрузки товаров составит около 2 трлн рублей. Основной вклад внесли обрабатывающие производства, хорошие результаты показали такие отрасли как машиностроение, металлургия.

В Уральском федеральном округе находится производство крупнейших металлургических компаний страны: "Евраза", "Русала", НЛМК, ММК, Уральской горно-металлургической компании, Русской медной компании.