В "Нафтогазе" считают манипуляцией создание "дочки" "Северного потока - 2" в ФРГ

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Украинская компания "Нафтогаз" считает манипуляцией создание в ФРГ дочерней структуры компании Nord Stream 2 AG для сертификации части газопровода "Северный поток - 2" и намерена продолжить противодействие этому проекту. Об этом заявил в четверг глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Несмотря на то, что "Северный поток - 2" - это единая труба, не имеющая ни одного интерконнектора, хотят сертифицировать по правилам ЕС только 54 км из более 1,2 тыс. км. <...> Директива Совета ЕС в 2019 году принята именно для того, чтобы правила касались всего газопровода - от Усть-Луги в России до Любмина в Германии", - написал он на странице в Facebook. Витренко считает, что попытка сертифицировать лишь часть газопровода - это "манипуляция и желание быть над законом".

"Нафтогаз", официально приобщенный к этой процедуре (сертификации газопровода - прим. ТАСС), предоставит все юридические аргументы, почему европейским правилам должен соответствовать весь газопровод, а не только его германская часть", - добавил Витренко.

Компания Nord Stream 2 AG 26 января объявила об учреждении германской дочерней структуры Gas for Europe GmbH, которая станет оператором участка газопровода в ФРГ в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с законом страны.

Строительство газопровода "Северный поток - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года, а 29 декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что завершено заполнение газом второй нитки газопровода. Чтобы начать перекачку газа, оператору "Северного потока - 2" компании Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки".

В Киеве настаивают, что проект "Северный поток - 2" якобы несет угрозу энергетической безопасности для Украины, а также части Европы. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что проект является коммерческим и выполнен совместно с европейскими партнерами.