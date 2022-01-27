Акции Polymetal упали на новостях об ожидаемом увеличении затрат компании

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Акции Polymetal - крупнейшего производителя первичного серебра и второго крупнейшего производителя золота в России - снизились на более чем 6% в ходе торговой сессии на Московской бирже в четверг после того, как компания сообщила об ожидаемом увеличении своих затрат.

По данным на 18:35 мск, стоимость акций золотодобытчика снижалась на 6,3%, до 1145,5 рубля за бумагу.

Polymetal сообщил, что капитальные затраты компании в 2022 году составят приблизительно $700 млн, что на $90 млн превышает предыдущий прогноз. Компания также ожидает, что ее денежные затраты в 2022 году вырастут на примерно 20% и составят $850-900 на унцию золотого эквивалента.

О компании

Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и пятерку крупнейших производителей серебра. Активы компании расположены в России и Казахстане. Polymetal владеет девятью действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития.

В свободном обращении находятся 75,2% акций компании. Крупнейший акционер - группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров - владеет 23,9%.