США и ЕС разделяют цель обеспечения энергобезопасности Украины

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Евросоюз разделяют цель обеспечения энергобезопасности Украины, ее интеграции с рынками газа и электроэнергии ЕС. Об этом говорится в распространенном в пятницу совместном письменном заявлении американского президента Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о сотрудничестве США и ЕС в области энергетической безопасности.

"Мы взяли на себя совместное обязательство приверженности обеспечению энергетической безопасности и устойчивости Европы и ускорению глобального перехода на экологически безопасные источники энергии. Мы также разделяем цель обеспечения энергетической безопасности Украины и постепенной интеграции Украины с рынками газа и электроэнергии ЕС", - отмечается в документе.

Также США и ЕС работают над предотвращением перебоев в поставках газа в Европу. "США и ЕС совместно работают над обеспечением бесперебойных, достаточных [по объему] и своевременных поставок природного газа в ЕС из различных источников по всему миру, чтобы избежать перебоев в снабжении, в том числе тех, которые могут возникнуть в результате дальнейшего вторжения РФ на Украину", - утверждается в документе.