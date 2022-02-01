В СП призвали развивать альтернативные варианты предоставления жилья детям-сиротам

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Альтернативные варианты предоставления жилья детям-сиротам, в том числе введение системы жилищных сертификатов, расширение практики социального найма и предоставление компенсации за аренду жилья, помогут переломить негативную тенденцию ежегодного прироста числа нуждающихся в жилье детей-сирот. Об этом в интервью ТАСС сообщил аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин.

"Ситуация негативная, так как ежегодно прирастает число детей-сирот, которым государство обязано предоставить жилье. И оно больше, чем число детей, которым жилье предоставляется в соответствующем году. По нашим сведениям, к августу 2021 года право на жилье имели 199,7 тыс. детей-сирот", - сказал он.

По словам Штогрина, альтернативные варианты предоставления жилья не получили широкой практики, тогда как именно они могли бы помочь в решении проблемы. "Например, некоторые регионы предоставляют детям-сиротам социальное жилье и оплачивают за них коммунальные платежи. Можно также позволить детям-сиротам нанимать жилье и компенсировать им расходы за аренду, если нет возможности предоставить другой вариант", - пояснил аудитор.

Штогрин отметил, что сейчас для детей-сирот также запрещено приобретать квартиры-студии и использовать эскроу-счета. Снятие этих запретов поможет ускорить решение проблемы, полагают в Счетной палате. Кроме того, ведомство предлагает выдавать детям-сиротам старше 23 лет жилищные сертификаты, которые позволят им самостоятельно выбирать и приобретать квартиру в своем регионе.

"Эти идеи мы и предлагаем реализовать в новом законе. То есть внедрить эскроу-счета, позволить приобретать студии, выдавать вместо жилья жилищные сертификаты, расширить практику социального найма, предоставления компенсации за аренду жилья. И тогда можно эту проблему решать более динамично, с тем чтобы в перспективе за два-три года ситуацию переломить", - отметил аудитор.