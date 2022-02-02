Эксперт: рыбный комплекс нуждается в реформировании условий труда и техники безопасности

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российский рыбохозяйственный комплекс нуждается в соглашении, устанавливающем требования к условиям труда и соблюдению техники безопасности, это доказал инцидент с затонувшим краболовным судном "Акванавт". Такую точку зрения ТАСС высказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

"Очевидно, что трагедия с краболовом "Акванавт" подтверждает необходимость разработки и принятия трехстороннего соглашения по социально-трудовым отношениям в сфере рыбохозяйственного комплекса, устанавливающего требования к условиям труда и соблюдению техники безопасности, к подготовке и обучению членов экипажей, к регулированию страхования членов экипажей (включая утверждение минимального страхового возмещения и основания страховых случаев)", - пояснил Зверев.

Эксперт добавил, что такого рода основополагающий документ не действует в отрасли уже несколько лет. "Расследование следственных и надзорных органов даст точные ответы и, по-видимому, будет включать в себя изучение всего комплекса условий труда на предприятии (включая продолжительность фактического рабочего времени и фактического времени отдыха), не ограничиваясь проверкой документов о соблюдении требований безопасности мореплавания, будет включать тщательное изучение всей системы подготовки членов экипажа и проведения обучения требованиям безопасности мореплавания", - подчеркнул он.

Зверев пояснил, что в дальнейшем необходимо будет учитывать выводы следственных и надзорных органов при рассмотрении запланированных на 2022 год проектов нормативных правовых документов, таких как рекомендации Минтруда по выбору метода оценки профессионального риска и по снижению уровня такого риска, методики проведения специальной оценки условий труда, проекта федерального закона "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации (о техническом менеджменте судов)".

О затонувшем рыболовном судне "Акванавт"

Судно "Акванавт" затонуло в среду около 10:00 (03:00 мск) у причала Зарубинской базы флота, было эвакуировано 14 членов экипажа, один человек погиб. По данным Приморской транспортной прокуратуры, на борту затонувшего судна находится 16 тонн дизельного топлива. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Владелец судна - компания "Примкраб". Судно было построено в Японии в 1980 году. Оно работало под российским флагом, его наибольшая длина составляет 33,2 метра, наибольшая ширина - 6,38 метра.