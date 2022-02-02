Греф: криптовалюты не должны быть платежным средством, но запрещать стейблкоины нельзя

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что криптовалюты не должны быть платежным средством в России, но запрещать стейблкоины нельзя, чтобы не тормозить развитие технологии "блокчейн". Такое мнение он высказал журналистам в среду.

"Хождение криптовалюты как платежного средства, запрет его на территории страны я поддерживаю. Но ни в коем случае нельзя запрещать никакие производные, такие вещи как стейблкоины", - заявил он, комментируя дискуссию о регулировании криптовалют в России.

Греф подчеркнул, что криптовалюты - это часть уникальной технологии блокчейн. "Тут самое главное "с водой не выплеснуть ребенка". Нужно очень аккуратно к этому подходить. Сегодня мы живем в глобальном рынке, и если мы что-то перерегулируем, моментально компетенция от нас уйдет в другие юрисдикции", - отметил он.

Глава Сбербанка также указал, что нужно людям давать понимание и знание того, что это очень волатильный инструмент и можно все потерять. "Но если человек все осознает и идет инвестирует, зачем ему запрещать? Мы же не запрещаем казино. И потом, вложения в акции целого ряда компаний не менее сегодня рискованы, чем вложения в криптовалюты", - подчеркнул он.

Позиция Банка России

Ранее Банк России опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют, предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В документе говорится, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. Банк России предлагает ввести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты (в том числе криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории РФ, установить ответственность за нарушение запрета.

Концепция Министерства финансов

Концепция Минфина предусматривает регулирование криптовалют в России без их запрета. Минфин считает, что полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества, а правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием криптовалют.

Росфинмониторинг 27 января сообщил ТАСС, что поддержал позицию Минфина в отношении криптовалют, а 26 января Минэкономразвития сообщило, что считает нецелесообразным полный запрет на обращение в РФ криптовалют и цифровых финансовых активов, и что необходимо внимательно изучить международный опыт налогообложения этой сферы, включая кейсы Германии и Японии, и выбрать оптимальный вариант с учетом национальной специфики.