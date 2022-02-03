Shell заявил о готовности увеличить поставки газа в Европу

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Нефтегазовый концерн Shell готов при необходимости - например, в случае перебоев с поставками газа из-за введения санкций против России - увеличить партии топлива для Европы. Об этом сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на главного исполнительного директора компании Бена ван Бердена.

Ван Берден пообещал во время телефонного разговора о прибылях и убытках концерна, "конечно же, вмешаться и сделать все, <...> чтобы обеспечить поставки [газа] в Европу". Shell сможет "помочь", эффективно управляя своими европейскими активами и перенаправляя сжиженный природный газ на континент, как это было в 2021 году, уточнил он.

Согласно отчетности компании, ее чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, по итогам 2021 года составила $20,1 млрд против $21,7 млрд убытка годом ранее. Крупнейший в мире трейдер СПГ заявил, что извлек выгоду из более высоких цен на газ и "значительно более высокой торговой и оптимизационной маржи" после преодоления проблем с поставками на некоторых своих объектах, которые сдерживали производительность тремя месяцами ранее.

Shell объединяет энергетические и нефтехимические компании, работающие более чем в 70 странах мира. 44,1% концерна контролирует Nederland Centraal Instituut Voor Giraal Effectenverkeer BV.