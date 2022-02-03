{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Энергетический кризис в Европе

Shell заявил о готовности увеличить поставки газа в Европу

Согласно отчетности Shell, чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, по итогам 2021 года составила $20,1 млрд

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Нефтегазовый концерн Shell готов при необходимости - например, в случае перебоев с поставками газа из-за введения санкций против России - увеличить партии топлива для Европы. Об этом сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на главного исполнительного директора компании Бена ван Бердена.

На эту тему
Запасы уменьшаются, цены растут. Что происходит на газовом рынке Европы
Запасы уменьшаются, цены растут.

Ван Берден пообещал во время телефонного разговора о прибылях и убытках концерна, "конечно же, вмешаться и сделать все, <...> чтобы обеспечить поставки [газа] в Европу". Shell сможет "помочь", эффективно управляя своими европейскими активами и перенаправляя сжиженный природный газ на континент, как это было в 2021 году, уточнил он.

Согласно отчетности компании, ее чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, по итогам 2021 года составила $20,1 млрд против $21,7 млрд убытка годом ранее. Крупнейший в мире трейдер СПГ заявил, что извлек выгоду из более высоких цен на газ и "значительно более высокой торговой и оптимизационной маржи" после преодоления проблем с поставками на некоторых своих объектах, которые сдерживали производительность тремя месяцами ранее.

Shell объединяет энергетические и нефтехимические компании, работающие более чем в 70 странах мира. 44,1% концерна контролирует Nederland Centraal Instituut Voor Giraal Effectenverkeer BV.

Теги
Энергетический кризис в Европе
В СФ предложили подумать об оборотных штрафах для компаний за слив персональных данных
Член комитета по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин отметил, что государственные базы данных и автоматизированные информационные системы являются ключевыми элементами в системе функционирования государства и жизнедеятельности общества
Читать полностью