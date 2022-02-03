Глава британского регулятора не видит факторов снижения цен на электроэнергию

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Руководитель Управления рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства Джонатан Брирли не видит факторов, которые могли бы привести к снижению в Великобритании цен на электроэнергию. Об этом он заявил телеканалу Sky News после того, как регулятор увеличил на 54% верхний предел цен на электроэнергию для потребителей на фоне взлета цен на газ.

"Мы не видим свидетельств того, что цены уменьшатся. Форвардные цены выше, чем вы могли бы ожидать в обычной ситуации, - сказал он. - Правда в том, что газовый рынок более волатильный, чем когда бы то ни было".

"Это на самом деле непредсказуемо. Присутствуют очень важные глобальные факторы. И объемы газа, которые страны наподобие Китая могут использовать, могут оказать огромное влияние на рынок", - добавил Брирли.

Как объявил в четверг регулятор, с 1 апреля 2022 года максимальный счет за электроэнергию для домохозяйств составит $1 971 тыс. в год ($2,67 тыс.). Таким образом, счет за электроэнергию для каждого домохозяйства может вырасти на $693 ($940) в год. Это стало самым крупным повышением максимума с 2019 года, когда подобный механизм был впервые применен.

В Великобритании в 2021 году рост цен на оптовую электроэнергию вырос более чем в четыре раза - с $55 ($75) за 1 МВт в декабре 2020 года до $245 ($330) за 1 МВт в декабре 2021 года. По оценкам экспертов, скачок цен на природный газ ответственен за 85% этого роста, учитывая, что этот вид топлива занимает 40% в энергетическом балансе Соединенного Королевства. Это привело к массовому банкротству на британском рынке поставщиков электроэнергии. Свою деятельность прекратили или перешли под внешнее управление более 25 энергетических компаний Великобритании, которые обслуживали несколько миллионов человек.

Неутешительный прогноз и помощь государства

Ранее в четверг Банк Англии назвал рост цен на электричество одним из основных факторов высокой инфляции в королевстве. По прогнозам регулятора, в апреле она должна достичь 7%, что станет самым высоким показателем за более чем 30 лет.

Согласно опубликованным в четверг прогнозам Банка Англии, выполняющего функции Центробанка, в 2022 году располагаемых доход британцев сократится на 2%, а в 2023 году - еще на 0,5%, что связано с увеличением налогового бремени и цен на электроэнергию, а также сравнительно медленным ростом доходов жителей страны. По оценкам Sky News, речь идет о сильнейшем за год падении доходов населения за последние 30 лет, когда началось ведение соответствующей статистики.

Как подчеркнул в четверг премьер-министр королевства Борис Джонсон, борьба с резким повышением стоимости жизни в стране является сейчас основной задачей его правительства.

На этом фоне глава британского Минфина Риши Сунак объявил в четверг о мерах поддержки населения. "В общей сложности правительство поможет около 28 млн домохозяйств в этом году. Если суммировать все, этот план помощи в ситуации роста стоимости жизни составляет около £9 млрд ($12,2 млрд)", - заявил он, выступая в парламенте.

Объявленные меры включают в себя скидку в размере £200 ($270) на оплату счетов на электричество, которую нужно будет возместить за пять лет, а также уменьшение на £150 ($200) на оплату ежегодного муниципального налога для 80% жителей Англии.