Глава ЕК: от поведения России зависит, будет ли запущен "Северный поток - 2"

ПАРИЖ, 4 февраля. /ТАСС/. Запуск газопровода "Северный поток - 2" будет зависеть от действий России. Об этом в пятницу заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в совместном интервью газетам Les Echos и Handelsblatt .

"В этом остром кризисе все будет зависеть от позиции России. <...> РФ оказывает военное давление на Украину и использует газ в качестве рычага воздействия на нас [ЕС]. Поэтому "Северный поток - 2" нельзя исключать из санкционного списка, это совершенно ясно", - отметила глава ЕК.

Ранее в интервью ТАСС эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге, член парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре заявил, что использование "Северного потока - 2" в качестве средства давления на Россию было бы неумным решением, которое бы нанесло еще больший внешнеполитический вред.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу.