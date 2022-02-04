Регулятор ФРГ возобновит сертификацию Nord Stream 2 по получении документов

БЕРЛИН, 4 февраля. /ТАСС/. Федеральное сетевое агентство ФРГ снова запустит приостановленную процедуру сертификации оператора "Северного потока - 2", как только будет предоставлен полный набор документов. Об этом заявила в пятницу на брифинге представитель Министерства экономики и защиты климата ФРГ Беате Барон.

"Процедура приостановлена Федеральным сетевым агентством. Оно ее возобновит, как только у него будет полный набор документов", - сказала Барон, порекомендовав обращаться за справкам к регулятору.

О ситуации вокруг проекта

Для запуска газопровода компании Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки". 26 января 2022 года Nord Stream 2 AG объявила об учреждении германской дочерней структуры Gas for Europe GmbH, которая станет оператором участка газопровода в ФРГ в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с законом страны.

29 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. "Северный поток - 2", по его словам, готов к работе. Путин подчеркнул, что, как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, туда сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа. Глава российского государства выразил уверенность в том, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.