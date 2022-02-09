Вице-премьер Молдавии: "Газпром" не может участвовать в отборе аудитора "Молдовагаз"

КИШИНЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. "Газпром" не может участвовать в отборе компании для проведения аудита долга газораспределительной компании "Молдовагаз", но правительство Молдавии открыто для обсуждения с российским холдингом вопроса проверки. Об этом в среду на брифинге заявил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.

"Газпром" не может принимать участие в отборе компании для проведения аудита "Молдовагаз", так как процедура уже запущена. Тем не менее мы открыты к обсуждению и на днях я направил "Газпрому" письмо, в котором предложил продолжить обсуждение аспектов, касающихся аудита", - сказал Спыну.

Он подчеркнул, что отчет об аудите будет оценивать не только "Газпром", а весь наблюдательный совет "Молдовагаза" и в Кишиневе не видят причин, по которым результаты аудита не будут приняты. "Мы считаем, что аудит может быть проведен верно только при активном участии "Молдовагаза", который должен будет предоставить документы на проверку и не видим причин, что его результаты не будут приняты", - пояснил Спыну.

"Газпром" во вторник сообщил, что односторонний подход молдавской стороны к определению условий тендера на закупку услуг аудитора не позволяет ожидать прозрачности и объективности аудита задолженности "Молдовагаз" за газ поставленный Молдавии. Подобный подход идет вразрез с договоренностями, достигнутыми в октябре 2021 года и может привести к тому, что результаты аудита не будут согласованы наблюдательным советом "Молдовагаз", подчеркнули в российском газовом холдинге. В документе выражена озабоченность, что представители правительства Молдавии не явились на заседание наблюдательного совета "Молдовагаза" 2 февраля для согласования подхода к проведению аудита, сообщив вместо этого, что условия привлечения аудитора уже определены молдавской стороной.

"Молдовагаз" создан в 1999 году. Крупнейшим акционером компании является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала в управление "Газпрому".

Долги и аудит

Инициатором проверки выступило правительство Молдавии, которое считает необходимым уточнить размер задолженности перед "Газпромом". Для аудита предполагается привлечь независимую международную компанию.

Погашение долга и своевременные платежи были одними из главных условий, на которых "Газпром" согласился в октябре 2021 года продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет. Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что долг "Молдовагаза" перед российским холдингом составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей - $709 млн.

В конце 2021 года парламент Молдавии распорядился провести проверки в компании "Молдовагаз". Аудит коснется как дочерних компаний предприятия, так и юридических лиц, прямо или косвенно связанных с газовой сферой. В проверке будут задействованы Счетная палата и зарубежные аудиторы.

Итоговый отчет должен быть представлен до 30 ноября 2022 года.