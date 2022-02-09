Премьер Молдавии осудила просьбу депутатов Гагаузии к России о раздельных поставках газа

"Этот очень тяжелый для граждан кризис цинично используется для политизации", - сказала премьер, отвечая в ходе брифинга на вопрос журналистов о том, как она оценивает эту просьбу со стороны парламентариев автономии.

На этой неделе депутаты Народного собрания Гагаузии направили официальное письмо руководству России и "Газпрома" с просьбой осуществить поставки газа в автономию по специальной цене или в виде гуманитарной помощи. В нем они проинформировали, что это позволит предотвратить экономическую и гуманитарную катастрофу, связанную с резко выросшими тарифами на газ для Молдавии. Для переговоров по этому вопросу решено направить в Москву делегацию депутатов.

В октябре 2021 года газораспределительная компания "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. По нему в январе закупочная цена на российский газ для Молдавии выросла c $140 до $430 за 1 тыс. кубометров, а к январю она уже составила $647. В связи с этим Национальное агентство по регулированию в энергетике разрешило увеличить на 45% внутренние тарифы на газ, приобретаемый у "Газпрома", после чего тариф вырос с 9 227 до 13 418 леев за 1 тыс. кубометров (с $511 до $743).

Важным положением контракта также стала договоренность до 20-го числа каждого месяца оплачивать стоимость газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину объема, потребленного в текущем месяце. Однако уже в ноябре 2021 года республика просрочила платежи и получила уведомление от "Газпрома" о возможном прекращении поставок газа через 48 часов. Тогда недостающие средства выделило правительство республики. В конце января в Молдавии был введен режим ЧП сроком на 60 дней после нового уведомления "Газпрома" о возможной приостановке подачи газа, если молдавская сторона не выполнит свои финансовые обязательства по оплате текущих поставок. Гаврилица расценила действия российской компании как "недружественный жест", однако деньги были перечислены, и газ не перекрыли.